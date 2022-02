Aunque ya sabemos que una nueva película de Spider-Man está en desarrollo entre Sony y Marvel, no hay información que aclare la dirección de la serie. Pese a que muchos desean ver una tercera película de The Amazing Spider-Man protagonizada por Andrew Garfield, parece que el actor no tiene la intención de retomar este papel.

Durante una entrevista en El Show de Graham Norton, Garfield señaló que se siente muy viejo para el papel de Spider-Man, e incluso no estaba seguro de aparecer en No Way Home debido a esta razón. Esto fue lo que comentó al respecto:

“Fue algo estúpido de hacer y realmente aterrador de intentar, especialmente con el disfraz: ¡una persona de 38 años no debería usar Spandex! Soy demasiado viejo para interpretar a Spider-Man, pero me pidieron que volviera, que fue la cosa más dulce de todas”.

Aunque Andrew se sienta viejo, es Tobey Maguire quien a sus 46 años es la persona de mayor edad en interpretar a Spider-Man en la pantalla grande. De esta forma, la edad es uno de los factores que bien podrían detener a Garfield de portar el traje rojo y azul una vez más. Sin embargo, esta no deja de ser una posibilidad.

Recordemos que rumores indican que Tobey Maguire, Andrew Harfield y Tom Holland tendrán una participación en Spider-Man: Across the Spider-Verse. En temas relacionados, nueva fotografía muestra a siete Spider-Man en el set de No Way Home. De igual forma, el estreno digital de esta cinta se ha retrasado.

Vía: El Show de Graham Norton