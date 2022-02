Aunque ya han pasado dos meses desde el estreno de Spider-Man: No Way Home, los fans no paran de ir al cine para disfrutar de esta cinta. Pese a que este periodo eventualmente tiene que terminar, la opción de ver a Tom Holland, Andrew Garfield y Tobey Maguire juntos en pantalla se puede seguir disfrutando con el estreno de la versión digital y el blu-ray. Lamentablemente, se ha revelado que esto tendrá que esperar un poco más, ya que este lanzamiento se ha retrasado.

Originalmente planeado para un lanzamiento el próximo 28 de febrero, se ha revelado que el estreno de Spider-Man: No Way Home en plataformas digitales se ha retrasado. Afortunadamente, la espera adicional no será tan grande como uno podría llegar a pensar, puesto que el 1 de marzo de 2022 se podrá comprar esta película en diversos portales digitales.

Junto a esto, el blu-ray también estará disponible en marzo, aunque por el momento no hay una fecha exacta. Sin embargo, no sería descabellado pensar que a principios del siguiente mes tengamos la oportunidad de adquirir una copia física de una de las películas más taquilleras de la historia.

La versión digital de Spider-Man: No Way Home estará a la venta el próximo 1 de marzo de 2022. En temas relacionados, esta cinta ha superado a Avatar en la taquilla de Estados Unidos.

Nota del Editor:

Considerando que Spider-Man: No Way Home sigue en la cartelera de los cines en todo el mundo, es probable que el retraso se deba a que quieren que la cinta esté disponible por más tiempo de esta forma. Será interesante ver cuánto dinero recauda la película con su llegada a blu-ray.

Vía: The Direct