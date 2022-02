Spider-Man: No Way Home es una de las películas más exitosas a nivel mundial, pero en Estados Unidos el nuevo trabajo de Marvel ya ha superado a Avatar, y se ha convertido en la tercera cinta con más dinero recaudado en este país.

Actualmente, las ganancias domésticas de Spider-Man: No Way Home suman un total de $760.9 millones de dólares. En comparación, Avatar se encuentra en $760.5 millones. Sin embargo, este no es el final de la historia, ya que con $100 millones de dólares más, la nueva aventura de Peter Parker podrá superar a Avengers: Endgame, y conseguir el segundo puesto en esta lista.

Sin embargo, alcanzar el primer puesto es una tarea más complicada, ya que aquí encontramos a Star Wars: The Force Awakens y sus $936 millones de dólares. Considerando que Spider-Man: No Way Home se estrenó hace ya casi dos meses, es probable que esta sea la última vez que escuchemos sobre sus ganancias en el cine.

A nivel mundial, Spider-Man: No Way Home se posiciona como la sexta película más taquillera con $1.8 mil millones de dólares recaudados. En temas relacionados, este es el único arrepentimiento de Tom Holland con esta cinta. De igual forma, estas son las primeras filtraciones de Spider-Man 4.

Vía: Variety