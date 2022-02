Aquí las primeras filtraciones de Spider-Man 4

Después del éxito de Spider-Man: No Way Home, se confirmó que una nueva cinta de este personaje en el MCU ya estaba en desarrollo. Aunque por el momento no hay información oficial sobre esta entrega, recientes filtraciones apuntan a que por fin veríamos a un amado personaje en pantalla.

De acuerdo con ViewerAnon, quien en el pasado ha proporcionado información mixta, Miles Morales aparecería en Spider-Man 4. En específico se habla de Peter formando una amistad con este personaje a lo largo de la película. Junto a esto, MyTimeToShineH, quien cuenta con una mejor reputación, no solo ha respaldado estas declaraciones, sino que ha señalado que Tobey Maguire y Andrew Garfield volverían a aparecer como sus respectivas versiones del arácnido, y tendrían una mayor presencia en la cinta.

Considerando que este proyecto está a varios años de distancia, por el momento no hay algo que confirme o desmienta estos rumores. Sin embargo, considerando que Tom Holland ha mencionado que está listo para darle su espacio a un nuevo Spider-Man, la aparición de Miles Morales es una gran posibilidad. Esto daría pie a una nueva época del personaje en el cine.

Aunque Miles Morales ya apareció en la gran pantalla, esto gracias a Into the Spider-Verse, esta sería la primera vez que este personaje sería interpretado en live action. En temas relacionados, Tom Holland habla sobre futuro en el MCU. De igual forma, mod lleva el mejor traje de No Way Home a Marvel’s Spider-Man.

Nota del Editor:

Aunque me gustaría ver más de Tom Holland como Spider-Man, claramente se ve que el actor está cansado de este papel, al menos por el momento. De esta forma, presentar a Miles Morales para este rol es una buena solución. Será interesante ver qué sucederá en el futuro.

Vía: ViewerAnon