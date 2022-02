Troy Baker se retira del negocio de los NFT

El pasado 14 de enero se reveló que Troy Baker, actor de voz reconocido por su participación en juegos como The Last of Us, anunció que se había unido con VoiceVerseNFT, una compañía enfocada en implementar esta controversial tecnología en el mundo de los actores de voz. Sin embargo, después de dos semanas de constante negatividad, el día de hoy se ha revelado que Baker ha abandonado a VoiceVerseNFT.

Por medio de su cuenta oficial en Twitter, Troy Baker ya no tiene intenciones de participar junto a VoiceVerseNFT. Aunque no se revela la razón detrás de esta decisión, se ha mencionado que el actor estuvo considerando esta decisión durante las últimas semanas. Esto fue lo que comentó:

“Gracias a todos por sus comentarios y paciencia. Después de una cuidadosa consideración, he decidido no continuar la asociación con VoiceVerseNFT. Dejando a un lado las intenciones, los escuché y me disculpo por acusar a alguien de ‘odiar’ simplemente por no estar de acuerdo conmigo”.

Thank you all for your feedback and patience. After careful consideration, I’ve decided to not continue the partnership with VoiceVerseNFT. Intentions aside, I’ve heard you and apologize for accusing anyone of “hating” just by simply disagreeing with me. — Troy Baker (@TroyBakerVA) January 31, 2022

Por su parte, VoiceVerseNFT también emitió un comunicado en donde hablan sobre la decisión de Baker:

“Hemos decidido de mutuo acuerdo poner fin a nuestra asociación con Troy Baker, y duplicaremos nuestros recursos y esfuerzos para ejecutar nuestra hoja de ruta, promover nuestra visión como la voz de Web3.0 y fortalecer nuestra comunidad, así como el ecosistema NFT más amplio”.

We have mutually decided to end our partnership with Troy Baker, and will double-down our resources and efforts to execute on our roadmap, further our vision as the voice of Web3.0, and strengthen our community as well as the broader NFT ecosystem. — Voiceverse Origins (@VoiceverseNFT) January 31, 2022

Si bien no se ofrece una razón detrás de esa decisión, es seguro que la mala imagen que Troy Baker estaba generando en redes sociales sea en parte responsable por el anuncio del día de hoy. Aunque muchos esperan que otras compañías sigan el camino del actor de voz, este seguramente no será el caso.

En temas relacionados, Atari anuncia loot boxes de NFT. De igual forma, Ubisoft señala que el público no entiende a los NFT.

Vía: Troy Baker