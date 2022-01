Antes de que se estrenara Spider-Man: No Way Home, Insomniac Games reveló que la versión remasterizada de Marvel’s Spider-Man en PlayStation 5 estaría recibiendo unos cuantos trajes inspirados en la película. Uno de ellos en particular no llegó al videojuego por obvias razones, pero gracias a los modders, ya es posible utilizarlo.

Al final de No Way Home, vemos que Peter Parker decide mudarse solo a un departamento, en donde empieza a construir su propia versión del traje del arácnido. Durante los últimos minutos del filme podemos ver al héroe portando este traje, el cual es mucho más similar al de los cómics y que dejó encantados a muchísimos fans. Bueno, este traje ya llegó a Marvel’s Spider-Man, pero de una forma no oficial.

Como pudiste ver en el video de arriba, este traje ya es usable dentro de Marvel’s Spider-Man, pero necesitarás hacer uso de los mods. Actualmente no sabemos si Insomniac tiene intención alguna de incorporar este traje al juego de forma oficial, pero se parece mucho al traje clásico que Spidey utiliza al inicio de esta aventura, así que podría ser una posibilidad bastante difícil.

Nota del editor: Me encanta la forma en que No Way Home nos mostró la maduración de Tom Holland, y cómo es que su versión de Spider-Man finalmente será el héroe que todos quieren ver en la pantalla grande. El futuro del personaje ciertamente es interesante, y no puedo esperar para ver qué hacen Sony y Marvel con él.

Via: ComicBook