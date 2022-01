Nuevo gameplay de Dying Light 2 corriendo en PS4 y Xbox One

El último año, Techland finalmente nos mostró un montón de nuevo gameplay de Dying Light 2. Evidentemente, la mayoría de este material había sido capturado en PC o consolas de nueva generación, lo cual ciertamente sembró cierta duda entre la comunidad sobre el estado del juego en PlayStation 4 y Xbox One. Bueno, sus autores están seguros de que han hecho un buen trabajo con la optimización del título para la pasada generación de hardware, y han mostrado un nuevo avance como prueba de ello.

Vía su canal oficial de YouTube, Techland ha compartido un vistazo de casi cinco minutos en donde podemos ver Dying Light 2 corriendo en consolas de pasada generación. Obviamente el juego no tendrá el mismo desempeño en un PS4 que en un PS5, pero por lo visto, parece que tampoco tendrá tantos problemas corriéndolo.

Una de las principales diferencias entre ambas versiones es que Dying Light 2 corre a una menor resolución y 30FPS en PS4 y Xbox One, mientras que en PS5 y Series X es posible hacerlo correr a 4K y 60FPS. Pero fuera de eso, parece que quienes estén pensando en adquirir este juego en la pasada generación de consolas no deberían tener tantos problemas con él. Afortunadamente, no necesitarás tanto espacio en tu almacenamiento para instalarlo.

Dying Light 2 llega a consolas PlayStation, Xbox y PC el 4 de febrero de 2022.

Nota del editor: Techland ciertamente estaba asustado de dañar su reputación, tal y como le pasó a CD Projekt RED con las versiones de pasada generación de Cyberpunk 2077. Afortunadamente, el caso de Dying Light 2 parece ser mucho mejor, y ya no falta mucho tiempo para que todos podamos comprobarlo por cuenta propia.

Via: Techland