Se filtra el tamaño de instalación para Dying Light 2

Las memorias SSD definitivamente fueron uno de los puntos más importantes para la nueva generación de consolas, pero también debemos admitir que tanto el PS5 como el Series X debutaron con un muy limitado espacio de almacenamiento. Es posible extender el tamaño del SSD en cualquiera de estas dos plataformas, pero el proceso no es nada barato, así que ciertamente apreciamos cuando un nuevo juego debuta con un tamaño de instalación modesto. Lamentablemente, parece que Dying Light 2 no será el caso.

Lo anterior lo decimos porque ya se filtró el tamaño de instalación que tendrá este juego en consolas de nueva generación, y las cosas no pintan nada bien para los usuarios de Xbox. Aparentemente, Dying Light 2 ocupará 72GB de espacio en Series X|S, mientras que en PS5 será únicamente de 32GB.

Here are the official file sizes for Dying Light 2

🟦32.5GB on PS5

🟥60GB on PC

🟩72GB on Xbox

At this point I think Xbox is just trying to get me to buy a larger, overpriced Seagate Expansion Card.#DyingLight2 pic.twitter.com/BGo8XlPg7u

— K-Med (The Backlog Chronicles) (@K__Med) January 18, 2022