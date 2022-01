Tom Holland habla sobre su futuro como Spider-Man

Spider-Man: No Way Home significó el final para la trilogía del arácnido que comenzó en Homecoming, pero eso no quiere decir necesariamente que Tom Holland ya vaya a decirle adiós al personaje. El joven actor recientemente participó en una entrevista junto a Tobey Maguire y Andrew Garfield, y fue aquí donde volvió a tocar el tema sobre su posible salida del MCU.

Si bien No Way Home podría considerarse como una historia de origen para Spider-Man, Holland también lo ve como una oportunidad ideal para despedirse del papel, y permitir que la siguiente generación de héroes llegue al MCU. En sus propias palabras:

“La película fue lo más especial que pude haber experimentado, el compartir pantalla con mis colegas, interpretar a Spider-Man puede ser una experiencia alienante porque solo lo hemos hecho tres personas. Compartirlo con ellos dos ha sido una experiencia increíble de la que tengo memorias fenomenales. No se, hay una parte de mi que dice que es el momento perfecto para saltar del edificio y columpiarme hacia la puesta de sol y permitir que el próximo chico con suerte tome el traje del superhéroe”. Se que amo este personaje y se que no estoy listo para decir adiós. Pero si es momento de decir adiós, lo haré con muchísimo orgullo, sabiendo que he conseguido todo lo que quería lograr con Peter Parker/Spider-Man. Y poder compartirlo con ellos [Maguire y Garfield] será, por siempre, una de las mejores experiencias que he tenido en mi carrera. Así que, si es momento, es el momento. Si no es el momento, no lo es. Pero ahora mismo no lo se.”

Así que el futuro de Holland en el MCU sigue siendo incierto, aunque dudo mucho que Marvel y Sony tengan intenciones de reiniciar a Spider-Man otra vez. Después de todo, el personaje ya está bastante involucrado en este universo cinematográfico.

Nota del editor: Una de las razones por las cuales Holland se quedó con el papel, es porque Marvel quería a un actor joven para interpretar a Spider-Man en el MCU. Evidentemente, quieren que esta versión del arácnido proyecte más inmadurez, así que no tendría mucho sentido que apenas con tres películas, Holland se retire del papel.

Via: YouTube