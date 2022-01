Tobey, Andrew y Holland hablan sobre Spider-Man

Usualmente, previo a una película, todos los actores se reúnen para realizar una serie de entrevistas para la prensa, y así promocionar cierto proyecto. Sin embargo, este proceso fue diferente en Spider-Man: No Way Home. Si bien Tom Holland, Zendaya, Benedict Cumberbatch y más sí realizaron algunas entrevistas de esta naturaleza, Andrew Garfield y Tobey Maguire estuvieron ausentes. Afortunadamente, con el secreto del spider-verse ya en el pasado, estos dos actores, junto a Tom Holland, por fin han tenido la oportunidad de hablar sobre su participación en esta cinta, aclarando dudas sobre mantener este secreto, y el futuro de Spider-Man en el MCU.

Por medio de una entrevista en el canal oficial de Spider-Man, Tobey Maguire, Andrew Garfield y Tom Holland participaron en una plática de casi 30 minutos, en donde los tres actores tuvieron la oportunidad de hablar sobre el detrás de cámaras de esta cinta. Una de las mayores dudas, fue cómo es que este “secreto” fue conservado hasta el estreno de la cinta. De esta forma, esto fue lo que comentó Garfield al respecto:

“Honestamente creo que llevé la parte más dura en ese sentido. Tenía que mentir para cuidar la experiencia de la audiencia. Era como organizar una fiesta de cumpleaños para alguien que amas, guardas el secreto, incluso cuando sabes que la persona odias las sorpresas, pero le encantará esa sorpresa. Justifico mi antiético comportamiento con base en eso. Cuando vi la película por primera vez con Tobey, estaba hecho pedazos. Es una película profunda, no solo fan service (aunque lo sea, de forma parcial). Es una película sobre un evento generacional, sobre pérdida, muerte, asumir responsabilidades por tus dones… Me impresionó el viaje del personaje de Tom. Tener que separarse de su novia, de su mejor amigo, es algo clásico dentro de las historias de Peter Parker, pero se sintió muy fresco. Creo que se ha hecho algo excepcional”.

Junto a esto, también se habló sobre el futuro de Spider-Man. Aunque si bien Sony y Marvel han confirmado que veremos un poco más de este personaje. De una forma u otra en el futuro, aún hay muchas dudas al respecto. Sin embargo, Tom Holland ofrece un poco más de información:

“Sé que amo al personaje. Sé que no estoy listo para despedirme. Pero si tengo que hacerlo, lo haré sintiéndome orgulloso de haber alcanzando todo lo que me propuse y de haber compartido con estos chicos, algo que será, para siempre, una de las mejores experiencias de mi carrera. Si es tiempo, es tiempo; si no lo es, no lo es. Pero en este momento no lo sé”.

Sin duda alguna, un gran momento en la historia del cine. Spider-Man: No Way Home ha sido un éxito en todos los niveles posibles. Esto se debe a la pasión que todos los involucrados tienen por este personaje. Esto es algo que se deja marcado en esta entrevista.

En temas relacionados, Stan Lee pudo aparecer en esta película. De igual forma, el director de la trilogía original de Spider-Man da su opinión sobre No Way Home.

Nota del Editor:

Es increíble que un evento como No Way Home sea una realidad en pantalla. Esto es algo que no se puede hacer de una forma tan sencilla. Aunque Marvel pueda alcanzar, o incluso superar, la reunión de los tres Spider-Man en escala, nada podrá tener una emoción más grande por parte del público.

Vía: Spider-Man