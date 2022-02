La semana pasada se revelaron las primeras imágenes de The Lord of the Rings: The Rings of Power, la nueva serie de esta querida franquicia que llegará este mismo año a Amazon Prime Video. Aunque generalmente hablando la comunidad parece haber quedado satisfecha con lo presentado, una controversia surgió en torno a la apariencia que tendrán las enanas en este próximo proyecto.

Además de las quejas por el tono de piel de estos personajes, ahora la comunidad exige que las enanas también tengan barbas, tal y como se ve representado en los libros de J.R.R. Tolkien. La solicitud incluso recibió su propia página en Change.org, donde al momento de redacción apenas ha recabado cerca de 500 firmas.

Como ya pudiste darte cuenta, la comunidad de The Lord of the Rings es una de las más apasionadas de todo el medio, y cualquier cambio que se la haga a la obra original de J.R.R. Tolkien siempre es examinado bajo lupa por los fans. No creemos que Amazon vaya a modificar la apariencia de las enanas por una simple petición, pero seguramente que esta controversia crecerá todavía más una vez que la serie se estrene este año.

The Lord of the Rings: The Rings of Power llega a Amazon Prime Video el 2 de septiembre de 2022.

Nota del editor: No hemos visto mucho al respecto todavía, pero tengo fe en que Amazon logrará hacer un buen trabajo con la serie. La franquicia de The Lord of the Rings definitivamente tiene muchísimo lore que explorar, y espero que este proyecto sea bien recibido tanto por los fans como por la crítica.

Via: Change.org