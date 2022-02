Aunque se espera que el próximo domingo 13 de febrero se estrene el primer tráiler oficial de The Lord of the Rings: The Rings of Power, la serie de Amazon inspirada en el mundo de J.R.R. Tolkien, el día de hoy, Vanity Fair nos ha sorprendido con una serie de imágenes que nos dan el primer vistazo a esta adaptación de la Segunda Edad de la Tierra Media.

Junto a una serie de fotos del detrás cámaras, tenemos el primer vistazo a personajes como Galadriel, quien en esta ocasión no es interpretada por Cate Blanchett, sino por Morfydd Clark. Junto a esto, también podemos ver a un par de enanos, elfos y numenoreanos.

Como pudieron ver, el trabajo que Amazon tiene preparado para nosotros luce espectacular. Aunque aún está por verse qué tan bien son representadas las ciudades Lindo y Númenor, el vestuario y la caracterización de las diversas razas va por el buen camino.

The Lord of the Rings: The Rings of Power se estrenará en Amazon Prime Video el próximo 2 de septiembre de 2022. En temas relacionados, los derechos de The Lord of the Rings están a la venta. De igual forma, se han liberado 20 pósters de la serie, y aquí puedes verlos.

Nota del Editor:

The Lord of the Rings: The Rings of Power luce espectacular. Aunque aún está por verse qué tan bien se maneja la historia, así como la expansión de una obra que nunca fue terminada por el autor original, visualmente al menos parece que el trabajo de Amazon cumplirá.

Vía: Vanity Fair