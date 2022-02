Por años, los derechos de The Lord of the Ring y The Hobbit para producir películas, series, videojuegos, parque temáticos, mercancía y eventos en vivo, han estado en las manos de Zaentz Co., una compañía que ha controlado estos aspectos desde 1976. Sin embargo, esto está por cambiar, ya que los derechos a The Lord of the Rings y The Hobbit están a la venta.

De acuerdo con Variety, debido a la atención que está recibiendo el trabajo de J.R.R. Tolkien como consecuencia del próximo estreno de la serie de Amazon, Zaentz Co. considera que este es el momento correcto para vender los derechos que poseen, y esperan obtener cerca de $2 mil millones de dólares. Aunque por el momento no hay información oficial, se ha señalado a la compañía de Jeff Bezos como la principal compradora.

Junto a los derechos para producir películas, series, videojuegos, parque temáticos, mercancía y eventos en vivo, la compra también otorga derechos de coincidencia limitados en caso de que el patrimonio de Tolkien decida hacer cintas u otro contenido basado en El Silmarillion y Los cuentos inacabados de Númenor y la Tierra Media, para así producir algo similar a The Rings of Power.

Sin embargo, esto no significa que la trilogía de Peter Jackson esté involucrada en este acuerdo. Warner Bros. también mantiene algunos derechos de desarrollo cinematográfico de The Lord of the Rings a través de su propiedad de New Line Cinema. Sin embargo, una parte sustancial de estos derechos regresaron a Zaentz Co. el año pasado, esto después de que se diera a conocer que Warner no tenía la intención de producir contenido live action de este mundo.

Aunque por el momento no hay un comprador claro, no sería sorpresa escuchar que los derechos que actualmente están en poder de Zaentz Co., pasen a Amazon. The Lord of the Rings: The Rings of Power llegará a Amazon Prime Video el próximo 2 de septiembre de 2022. En temas relacionados, ya sabemos cuándo se estrenará el primer tráiler de la serie.

Nota del Editor:

Si bien esto podría significar una nueva era de contenido, especialmente cuando hablamos de videojuegos, no me gustaría ver una nueva trilogía de películas. El trabajo de Peter Jackson es casi perfecto cuando hablamos de The Lord of the Rings. Sin embargo, una adaptación de The Silmarillion suena atractiva.

