Comparten más gameplay de Horizon Forbidden West en PS4

Estos últimos meses, hemos visto un montón de gameplay de Horizon Forbidden West corriendo en PlayStation 5, pero ahora que nos estamos acercando mucho más a su lanzamiento, Guerrilla Games ha empezado a compartir cómo luce la versión de pasada generación. Hace unas cuantas semanas pudimos ver qué tal luce el juego corriendo en un PS4 Pro, y ya es momento de ver qué tal luce en la versión base de esta consola.

Sí, es un vistazo bastante breve de únicamente 22 segundos, pero nos muestra que el mundo de Forbidden West sigue luciendo increíble incluso en un PS4 estándar de hace nueve años. Considerando que se trata de un título first-party de PlayStation, era de esperarse que Forbidden West no fuese a tener ningún tipo de problema en hardware viejo, pero quien realmente esté buscando la mejor experiencia, deberá hacerlo mediante un PS5.

Horizon Forbidden West llega a PS5 y PS4 el próximo 18 de febrero.

Nota del editor: Me sorprende lo mucho que el PS4 sigue aguantando ante estos juegos tan gráficamente demandantes. No hay duda alguna que Guerrilla Games está haciendo magia con el hardware, y parece que los usuarios de esta consola no tendrán problema alguno corriendo Forbidden West.

Via: PlayStation