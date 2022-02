Jeff Ross, director de Days Gone, ha estado participando en un montón de entrevistas en meses recientes y ha aprovechado estas oportunidades para revelar nuevos e inéditos detalles relacionados a la cancelada secuela de este juego de zombies, así como de unas cuantas ideas que tuvo para ganarse nuevamente la confianza de Sony. Entre ellas, un título de Uncharted protagonizado por Víctor Sullivan.

Platicando con VGC, Ross mencionó que después de que Sony no autorizara la secuela de Days Gone, él y su equipo empezaron a pensar en qué otras propiedades de PlayStation podrían manejar, y una de las ideas que tuvieron fue crear una precuela para Uncharted con Sully en el papel principal:

“Victor Sullivan a la edad de 25 años en un mundo muy estilizado alrededor de 1976, creo que esa sería su edad. Fue expulsado de la Marina por ciertas razones, y creo que verlo joven e intentando encontrar su camino en este mundo pasando de ser un soldado o un militar a lo que es ahora, a ‘Estoy en la calle y me voy a convertir en un estafador.”

Sin embargo, uno de los problemas con los que se encontraron Ross y su equipo fue que esta historia tal vez no se traduciría muy bien en cuanto a gameplay, pues en realidad no habría muchas secuencias de disparos y Ross no quería crear un juego así.

Nota del editor: Ahora que la aventura de Nathan Drake llegó a su fin con Uncharted 4, no estaría nada mal tener algún tipo de spin-off protagonizado por algunos otros personajes de la saga, tal y como sucedió con Uncharted: The Lost Legacy.

Via: VGC