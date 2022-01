Recientemente hemos estado recibiendo un montón de información relacionada a Days Gone, esto después de que los directores del juego participaran en una entrevista con David Jaffe, creador de Twisted Metal. No solamente nos enteramos de que las ventas de este juego podrían ser mucho menores a las reportadas, sino que ahora también sabemos una de las principales razones por las cuales nunca tuvimos una secuela.

Platicando con Jaffe, Jeff Ross, director del juego, dijo que tan pronto como Shawn Layden, ex-jefe de Sony Worldwide Studios, abandonara a la compañía por allá de 2019, las posibilidades de Days Gone 2 se redujeron a cero:

“Se volvió bastante evidente que no debíamos hablar sobre Days Gone mientras estábamos trabajando en la propuesta y generándola. Estaba claro que nunca iba a funcionar. Y no había nada en esta propuesta que convenciera al gerente local y a su jefe. Probablemente fallamos como equipo creativo, pero siempre fue una batalla difícil de ganar.”