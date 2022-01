Jeff Ross, director de Days Gone, dijo que tenía intenciones de hacer un juego de Resistance con mundo abierto después de que Sony Bend no recibiera luz verde para la secuela en 2019. Platicando con David Jaffe, Ross explicó que Sony les preguntó si había otra IP del estudio que quisieran explorar. Syphon Filter fue sugerido por Sony, pero Ross dijo que prefería trabajar en una nueva entrega de Resistance.

En las propias palabras de Ross:

“La propuesta que yo tenía en mente era crear un juego de mundo abierto de Resistance e iba a ser fantástico, maldita sea. Teníamos todas estas características de juegos de mundo abierto que encajarían a la perfección con Resistance. Había tantos aspectos de la IP que se prestaban naturalmente para un gameplay de mundo abierto. Sony no estuvo interesado.

Me propusieron Syphon Filter, pero yo no tengo ni idea de cómo reiniciar Syphon Filter. No me interesó para nada.”