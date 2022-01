Hace un par de días se reveló que Ghost of Tsushima, el aclamado título de Sucker Punch, superó las ocho millones de unidades vendidas desde su lanzamiento en julio de 2020. Aunque esto fue tratado como una gran celebración, esto también causó que Jeff Ross, director de Days Gone, emitiera un comunicado en donde asegura que su título ya superó esta cantidad de copias, pero no fue tratado con el mismo nivel de atención.

De acuerdo con Ross, Days Gone superó las ocho millones de unidades un año y medio después de su lanzamiento, y esta cantidad solo aumentó con su llegada a PC. Sin embargo, esto nunca fue celebrado por PlayStation, y en su lugar trataron a Days Gone como “una decepción”. Esto fue lo que comentó:

At the time I left Sony, Days Gone had been out for a year and a half (and a month), and sold over 8 million copies. It's since gone on to sell more, and then a million+ on Steam. Local studio management always made us feel like it was a big disappointment. #daysgone #PlayStation https://t.co/KMZr2pGe9r

— Jeff Ross (@JakeRocket) January 5, 2022