Conoce a Neon, el nuevo personaje de Valorant

Aunque Valorant no es tan popular como League of Legends, Riot Games no le da la espalda al FPS. De esta forma, constantemente vemos cambios al gameplay y la introducción de nuevos agentes. Este es el caso de Neon, quien recientemente protagonizó un tráiler de este título.

Pese a que por el momento aún hay detalles relacionados con Neon que necesitan aclararse, como su fecha de llegada a Valorant, el más reciente tráiler de este juego nos da una muy buena idea de cómo se jugará este personaje. Aquellos que son fans de este FPS se darán cuenta de que Neon tiene mayor movilidad en comparación con otros agentes.

Junto a su velocidad, Neon es una dualista, lo cual la convierte en uno de los personajes predilectos para todos aquellos que están enfocados en realizar la mayor cantidad de muertes por partida. Junto a esto, la agente parece tener una pared de humo doble única, que crea un delgado túnel de humo por el que los enemigos tendrán que luchar. Al crear un pasillo cerrado, Neon podrá forzar fácilmente situaciones de 1 contra 1 y aislar a los oponentes con el control de la línea de visión. Finalmente, su habilidad máxima parece ser una habilidad de daño de fuego sostenido sin retroceso, que parece destruir a los enemigos.

Esperemos que Riot Games comparta más información relacionada con Neon lo más pronto posible. En temas relacionados, KOI anuncia un nuevo roster para Valorant. De igual forma, aquí puedes conocer más sobre el nuevo personaje de League of Legends.

Vía: Riot Games