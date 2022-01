Ubisoft+ llegará a consolas de Xbox, pero…

El día de ayer se reveló que Rainbow Six: Extraction estará disponible en Xbox Game Pass día uno. Sin embargo, esta no fue la única de Ubisoft, ya que también se confirmó que Ubisoft+, su plataforma de streaming, llegará a las consolas de Xbox en un futuro.

Si bien por el momento los detalles relacionados con el precio y la fecha de lanzamiento son un misterio, la compañía francesa ha señalado que en un futuro proporcionarán más información al respecto. Sin embargo, es importante mencionar que Ubisoft+ llegará a las consolas de Xbox, no ha Game Pass, como lo que sucedió con EA Play.

We’re bringing Ubisoft+ to Xbox!! Expect more news in the future 👀

Until then, play Rainbow Six Extraction on Xbox Game Pass & PC Game Pass on launch day!

👉 https://t.co/xcPxYIwZYJ pic.twitter.com/zOmr1sE3nv

— Ubisoft (@Ubisoft) January 5, 2022