Si bien el futuro de Spider-Man en el MCU aún está en el aire, parece que los fans del simbionte estarán contentos con la siguiente aventura de Peter Parker. De esta forma, recientemente un artista de Marvel compartió un par de diseños que nos muestran cómo se verían Tom Holland usando el icónico traje negro.

Recientemente, Thomas du Crest, artista conceptual que ha trabajado en Marvel en películas como Spider-Man: Far From Home y Venom: Let There Be Carnage, compartió una serie de ilustraciones sobre “lo que veríamos” en un futuro.

While I wait for the greenlight to show the work I did for #spidermannowayhome , here is a small take on what might come next 😉#spiderman #nowayhome #venom #darksuit #symbiote #tomholland #conceptart #spiderman4 #artistsontwitter #characterdesign #artwork #spiderverse pic.twitter.com/ftBEqhKR5v

— Thomas du Crest (@ThomasduCrest) January 4, 2022