Tras el éxito de Spider-Man: No Way Home, los fans desean que Tobey Maguire y Andrew Garfield sigan interpretando a este personaje. Hace un par de semanas comenzó una campaña para hacer que The Amazing Spider-Man 3 sea una realidad, y el día de hoy ha comenzado un movimiento similar, pero enfocado en Spider-Man 4 de Sam Raimi.

En sitios como Twitter, los fans han comenzado a usar los hashtags de #MakeRaimiSpiderMan4 y #RelaseTheRaimiCut, este último relacionado con la visión original del director de Spider-Man 3. Si bien Zack Snyder’s Justice League demostró que este tipo de campañas pueden tener un resultado, este fue un caso especial, y es muy probable que los deseos de los admirados de Maguire no se hagan una realidad.

Después del estreno de Spider-Man 3 en 2007, una cuarta entrega dirigida por Sam Raimi comenzó producción en 2008, pero eventualmente fue cancelada para darle espacio al reboot protagonizado por Andrew Garfield. Desde entonces, los fans han exigido que la cuarta cinta de esta versión del personaje se haga realidad de una forma u otra.

En temas relacionados, Tobey Maguire tuvo una petición peculiar para aparecer en No Way Home. De igual forma, esta cinta iba a tener una tercera escena post-créditos.

Nota del Editor:

Si bien la idea de volver a ver a Tobey Maguire protagonizando una película de Spider-Man suena interesante, Sony y Marvel tienen que concentrarse en los proyectos que ya tienen en puerta antes de darle una segunda oportunidad a las antiguas versiones del personaje. Nada es imposible, pero todo a su debido tiempo.

Vía: Comicbook