Ya han pasado unas cuantas semanas desde el lanzamiento de Spider-Man: No Way Home, película que ya superó los millones de dólares en la taquilla global. Como seguramente ya lo sabes, Tobey Maguire y Andrew Garfield retomaron sus respectivos papeles en esta nueva producción de Marvel Studios, pero también tuvieron importantes contribuciones en cuanto al guion de cada uno de sus personajes.

Como parte de una nueva entrevista con The Hollywood Reporter, los guionistas del filme, Chris McKenna y Erik Sommers, dijeron que ambos actores tuvieron cierto involucramiento en cuanto a las decisiones narrativas de la historia. Específicamente, Maguire y Garfield aportaron varias ideas sobre el estado actual de sus respectivas versiones de Peter Parker. En el caso de Maguire, el actor pidió que hubiera la menor cantidad de referencias posibles en cuanto a su pasado como el superhéroe.

Sin embargo, ambos actores estuvieron de acuerdo en que sus personajes no debían ser simples cameos, sino que también debían tener un impacto en la propia vida del Peter Parker del MCU (Tom Holland), algo que evidentemente sí sucedió dentro de la película. En las propias palabras de McKenna:

“Comenzamos a perfeccionar la idea de que estos dos chicos realmente estaban ayudando al Peter de Tom [Holland] en su camino para convertirse en quien termina convirtiéndose. Hay un momento crucial y moral en que lo ayudan a atravesar el clímax de la película. Mucho de eso fue gracias a las ideas de Tobey y Andrew y a la manera en que sus personajes podían aportar a esta historia.”

Uno de los más grandes retos que los guionistas afrontaron durante la producción de la película era encontrar un buen equilibrio entre el fanservice y que la presencia de Maguire y Garfield realmente fuese significativa para la historia.

Nota del editor: La verdad es que los guionistas de No Way Home supieron abordar del tema del Spider-Verse de muy buena forma, y creo que todos quedamos sumamente satisfechos con la participación de ambos actores dentro del filme. A mí sí me sorprendió que sus papeles no estuviesen limitados a simples cameos, sino que realmente tuvieron participación dentro de la narrativa.

Via: THR