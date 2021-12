Spider-Man: No Way Home fue una película repleta de sorpresas, mismas que incluso se extendieron hasta las escenas post-créditos que tiene el largometraje. Las películas del MCU normalmente cuentan con dos de estas escenas, las cuales suelen darnos unas cuantas pistas para el futuro, y la más reciente aventura del arácnido no es la excepción. Sin embargo, sus guionistas revelaron que tenían planes de implementar una tercera, pero al final se retractaron.

Erik Sommers y Chris McKenna, guionistas de No Way Home, han estado participando en un montón de entrevistas últimamente, en donde nos han compartido varios detalles interesantes sobre esta película. Durante una de ellas con Variety, explicaron que tenían intenciones de agregar una escena post-créditos en donde regresaríamos a los respectivos universos de Tobey Maguire y Andrew Garfield para conocer cómo eran sus vidas ahora que ya maduraron. En las propias palabras de McKenna:

“Incluso hablamos de ‘¡Oh, podríamos hacer una escena poscréditos con esta [variante]! ¡Podríamos hacer una escena post-créditos con ese [otro personaje]!”

Dentro de esta lluvia de ideas se les ocurrió añadir una en donde Maguire y Garfield estuvieran manejando una camioneta, visitando distintos pueblos tratando de solucionar los problemas de la gente. Eventualmente sintieron que la plática ya se estaba saliendo de control, y optaron por simplemente dejar las escenas post-créditos que ya habían definido anteriormente.

De hecho, Maguire y Garfield incluso tuvieron importantes aportaciones en el guion de No Way Home. Sommers y McKenna incluso dijeron que el final de la película iba a ser mucho más emotivo en caso de que estos dos actores no hubiesen participado en la película.

Nota del editor: Suena como algo complicado que Marvel y Sony quieran retomar las historias de estos dos Spider-Man. Por más peticiones y campañas que lancen los fans, crear películas completamente nuevas y ajenas al MCU no es algo que ninguna de estas compañías quiera hacer, y en todo caso, dependería más de Sony con eso de que ellos tienen su propio universo cinematográfico de Spider-Man.

