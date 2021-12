Lo que dejó 2021

El presente año ha llegado a su fin y la industria de los videojuegos escribió varias páginas en su historia, mientras que los gamers vivimos grandes momentos con una amplia gama de títulos que nos hicieron superar nuevos desafíos y empezar a conocer el potencial de PlayStation 5 y Xbox Series X|S.

Durante 2021 fuimos testigos de que Lucasfilm revivió la marca Lucasfilm Games, propiciando que la licencia de Star Wars ya no sea exclusiva de Electronic Arts y existan otros participantes que pretenden explotar los derechos del universo creado por George Lucas, entre los que se encuentran Ubisoft y Quantic Dream.

La revolución que prometía Google Stadia se desvaneció y el servicio cerró sus puertas a las producciones first party y se enfocó únicamente a juegos de desarrolladores externos, dejando patente que se necesita mucho más que la infraestructura tecnológica en la nube para atraer a los consumidores.

Las adquisiciones estuvieron a la orden del día; Sony concretó diversas compras entre las que destacan Housemarque y Bluepoint Games, mientras que EA hizo lo propio con Codemasters y Epic Games sorprendió al hacerse con el talento musical de Harmonix.

En su búsqueda por expandir su cartera de suscriptores y mantenerse como líder en el mercado del streaming de video, Netflix dio la bienvenida a videojuegos en la aplicación de Android, con la adaptación de Stranger Things. Si bien esta iniciativa es una fase de prueba, será interesante conocer cómo evolucionará.

Las polémicas y los escándalos estuvieron a la orden del día en Activision Blizzard, donde salieron a la luz supuestas prácticas de abuso laboral y sexual que hasta la fecha han dejado daños colaterales en la compañía, quedando la incógnita sobre si en un futuro renunciará el CEO de la misma, Bobby Kotick.

Fue triste decir adiós a celebridades que fallecieron como Hiroshi Ono, artista gráfico de Namco y Masayuki Uemura, arquitecto de NES y SNES, sin embargo, su legado fue un parteaguas y ya forma parte de las páginas doradas relativas a los inventos más representativos del ocio digital.

Hablando de videojuegos, Microsoft volvió a ser un referente como estudio first party publicando Forza Horizon 5 y Halo Infinite, Por su parte, si bien Sony lanzó Returnal y Ratchet & Clank: Rift Apart, apostó por centrar sus esfuerzos publicitarios con títulos third party en la temporada navideña.

La gran N amplió la gama de sus consolas, ofreciendo el Nintendo Switch OLED y deslumbró al mundo con Metroid Dread, además de volver a demostrar por enésima vez que sus licencias son invencibles en los registros de ventas y en las preferencias de su público.

Asimismo, Resident Evil Village estuvo a la altura de las expectativas, sin dejar a un lado a otras gratas sorpresas como fueron el galardonado It Takes Two, Psychonauts 2 y The Artful Escape, por mencionar algunos. Y sí, finalmente se cumplió la llegada de Scott Pilgrim vs. The World: The Game en formato físico, de la mano de Limited Run Games.

***A todos los amigos y lectores de Atomix les deseo un 2022 lleno de salud y prosperidad, y por supuesto, repleto de grandes juegos***

