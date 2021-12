Para muchos, Spider-Man: No Way Home no solo es la mejor película en la trilogía de Tom Holland, sino que también es la mejor película en la historia del héroe arácnido. La participación de Tobey Maguire y Andrew Garfield ciertamente emocionó muchísimo a los fans, pero sus guionistas también tenían listo un Plan B en caso de que no pudieran convencer a ambos actores de regresar.

Chris McKenna y Erik Sommers, guionistas de No Way Home, recientemente revelaron que Maguire y Garfield tuvieron ciertas contribuciones en cuanto al guion de sus personajes, algo que ayudó a definir el final de este largometraje. Sin embargo, antes de eso ya tenían preparado un final alternativo que, de acuerdo con ellos, iba a ser mucho más emotivo para el Spider-Man de Tom Holland.

“Tenían grandes ideas que realmente elevaron todo lo que estábamos buscando y agregaron capas y un arco y realmente comenzamos a perfeccionar la idea de que estos dos tipos realmente estaban ayudando al Peter de Tom en su viaje para convertirse en quien termina convirtiéndose. Hay un momento moral crucial que lo ayudan a superar en el clímax de la película. Mucho de eso fue aportado por las ideas de Tobey y Andrew y la configuración de lo que pensaban que sus personajes podían aportar a esta historia.”

Los guionistas no quisieron dar muchos detalles al respecto sobre este final alternativo, pero seguramente que esto saldrá a la luz eventualmente. En general, parece que la película iba a tener un tono mucho más serio en caso de que Maguire y Garfield no aceptaran participar en ella, pero afortunadamente ambos actores aceptaron y como resultado tuvimos un increíble homenaje a la historia del arácnido.

Para más noticias sobre No Way Home, te recomendamos visitar el siguiente enlace.

Nota del editor: Creo que el final que le dieron a esta película no solo es perfecto para Maguire y Garfield, sino también para el Spider-Man de Holland. Parece que finalmente tendremos al verdadero arácnido del MCU y no puedo esperar por ver lo que hacen con el personaje en el futuro.

Via: THR