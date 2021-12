Falleció el cineasta Jean-Marc Vallée a sus 58 años de edad

El mundo del entretenimiento se encuentra de luto tras el sensible fallecimiento de Jean-Marc Vallée, reconocido cineasta y director de películas como Dallas Buyers Club y Big Little Lies. Vallée falleció a sus 58 años el pasado fin de semana en su cabina a las afueras de Quebec City, Canadá. Al momento de redacción no está cien por ciento claro cuál fue la causa de muerte, pero se sospecha que pudo haber sido un infarto al corazón.

Respecto a esta lamentable noticia, uno de sus socios productores, Nathan Ross, declaró lo siguiente para The Hollywood Reporter:

“Jean-Marc destacó por su creatividad, autenticidad y por tratar de hacer las cosas diferentes. Era un verdadero artista y un generoso, y amigable sujeto. Todos los que trabajamos con él reconocíamos el talento y visión que poseía. Era un amigo, socio creativo y un hermano mayor para mí. El maestro será profundamente extrañado pero me da confort saber que su increíble estilo e impactante trabajo que compartió con el mundo seguirá adelante.”

Como te decía anteriormente, Vallée dirigió Dallas Buyers Club, película ganadora del Oscar protagonizada por Jared Leto y Matthew McConaughey. Adicionalmente, el cineasta también dirigió la primera temporada de Big Little Lies con Reese Witherspoon, Nicole Kidman, Shailene Woodley, Laura Dern, y Zoë Kravitz. Este proyecto lo hizo acreedor al Primetime Emmy Award por allá de 2017.

Vallée también estaba a punto de trabajar en una nueva serie para HBO llamada Gorilla and the Bird, la cual contaría la historia de un abogado público que experimenta un repentino ataque psicótico. A Vallée le sobreviven sus dos hijos y tres hermanos.

Descanse en paz, Jean-Marc Vallée .

Via: IGN