Después de una serie de malos resultados, Virtus.pro anunció que estarán disolviendo al equipo actual de eSports en cuanto a la escena competitiva de Rainbow Six: Siege. Esta noticia fue compartida por la organización en redes sociales, donde también explicaron el por qué.

“A partir de ahora, la alienación pasa a estar inactiva. Estaremos trabajando en reconstruir el equipo de cara al comienzo de la próxima temporada que iniciará en febrero de 2022.

Virtus.pro se disculpó por no haber cumplido con las expectativas de la comunidad, además de no haber tenido un buen año en R6: Siege a comparación de los pasados. Hubo varios factores que intervinieron con estos resultados, particularmente la pandemia y los cambios en la alineación, que dio como resultado la ausencia de Virtus.pro en el Six Invitational, uno de los eventos con mayor prestigio del juego.