Rumor: Star Wars Eclipse se estrenaría hasta 2027

Sin lugar a dudas, una de las sorpresas más importantes de The Game Awards 2021 fue Star Wars Eclipse. Desde antes de su revelación ya había rumores de que Quantic Dream estaba trabajando en un juego de Star Wars, algo que eventualmente se terminó por confirmar. Todavía no sabemos cuándo debutará este anticipado título, pero aparentemente, es posible que debamos esperar muchos años más.

Tom Henderson, reconocido y confiable insider de Call of Duty y Battlefield, asegura que el equipo de desarrollo de Star Wars Eclipse está sufriendo de fuertes problemas, mismos que acabarían por retrasar su lanzamiento hasta algún punto no especificado de 2027. Sí, todavía faltarían poco más de cinco años para ponerle las manos encima a este juego.

ICYMI because of the Christmas Period – #StarWarsEclipse is already facing significant troubles with development. Estimates are it won’t release until 2026-2027. https://t.co/KigGIE9S7K

— Tom Henderson (@_Tom_Henderson_) December 27, 2021