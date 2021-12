Por allá de 2018, Quantic Dream se vio envuelta en una controversia debido a que varios exempleados de la compañía acusaron a David Cage, uno de los directivos del estudio, de fomentar un ambiente laboral tóxico. Tras la reciente revelación de Star Wars Eclipse, la comunidad arrancó una campaña para boicotear este proyecto hasta que Cage renuncie a su cargo.

En Twitter es tendencia el hashtag #BlackOutStarWarsEclipse, con el cual buscan boicotear el juego previamente mencionado y no solo eso, sino que la comunidad también está aprovechando este espacio para protestar la relación entre Lucasfilm Games y Quantic Dream.

Put simply, the involvement of Quantic Dream and David Cage in Star Wars Eclipse is concerning because of the studio and Cage’s reputation of toxic workplace conditions and Cage’s previous alleged statements about women and LGBTQ+ people. #BlackoutStarWarsEclipse pic.twitter.com/zAE013NGwk

Eclipse estará ambientado durante la época de la High Republic, donde la representación LGBTQ+ está muy marcada, especialmente en los cómics. Dicho lo anterior, los fans creen que es inapropiado que alguien como Cage esté al frente de este nuevo juego.

I support #BlackoutStarWarsEclipse. The High Republic has put queer characters and BIPOC at the forefront of the story, & there is nothing more insulting, to fans and the storytellers who built it, than choosing to work with someone who openly hates people like the heroes of THR.

— Catrina ⚔️ (@ohcatrina) December 13, 2021