Makoto Shinkai, el aclamado director de anime, y encargado de cintas como Your Name y Weathering With You, por fin reveló su siguiente película, Durante una presentación el pasado miércoles, el cineasta compartió los primeros detalles de Suzume no Tojimari, así como la primera pieza de arte promocional de este proyecto.

Aunque por el momento no hay muchos detalles, se ha señalado que Suzume no Tojimari estará protagonizada por Suzume, una joven de 17 años, quien vive en un pueblo al sur de Japón. Shinkai describe esta cinta como una película de viaje, la cual nos llevará a lo largo de una serie de locaciones abandonadas en este país.

En la historia, Suzume conocerá a un hombre que está buscando una puerta en particular, es aquí en donde la joven de 17 años descubre que tiene una habilidad especial que le permite cerrar algunos portales entre nuestro mundo y uno lleno de monstruos. En palabras del director, esta es “una historia de aventuras moderna… y también una película de acción”.

La producción de Suzume no Tojimari comenzó en abril de 2020, y se espera que la cinta llegue a las salas de Japón en el otoño de 2022. Por el momento no hay una fecha de estreno concreta, ni información relacionada con un estreno para el resto del mundo.

Makoto Shinkai está a cargo de la dirección y el guion de Suzume no Tojimari. Masayoshi Tanaka, diseñador de personajes en Your Name y Weathering with You, está de regreso en este mismo papel, al igual que el director de animación de Your Name y Weathering with You, Kenichi Tsuchiya, y el director de arte, Takumi Tanji, quien también trabajó en las últimas dos cintas del director.

No puedes esperar para ver Suzume no Tojimari. Makoto Shinkai ha demostrado que puede mejorar su historia y animación con cada nueva película. De esta forma, no sería sorpresa si este nuevo trabajo llega a superar lo visto en Weathering With Your, algo que puede sonar casi imposible.

Vía: Japan Today