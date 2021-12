Habría un nuevo juego de Los Cazafantasmas

El lanzamiento de Ghostbusters: Afterlife logró darle nueva vida a esta querida franquicia, y como resultado de lo anterior, parece que también hay un nuevo videojuego en camino. Ernie Hudson, quien interpretó a Winston Zeddermore en las películas originales, dijo que ya había “alguien” trabajando en este posible proyecto.

Hudson recientemente estuvo platicando con el canal de YouTube, Countdown City Geeks, en donde reveló unos cuantos detalles adicionales sobre el supuesto nuevo título de la saga. Recordemos que el actor prestó su voz y parecido al videojuego de 2009, Ghostbusters, que recientemente fue remasterizado y lanzado para plataformas modernas.

“Hace poco recibí un e-mail, porque estamos haciendo otro videojuego. Actualmente están planeando las filmaciones, y no estoy seguro de quién está detrás de él. Sé que estaremos involucrados yo y Day Aykroyd, pero no estoy seguro si Bill Murray también. Así que sí habrá otro juego…. No sé cuándo vayan a presentarlo, pero definitivamente está ocurriendo.

Me han estado mandando prototipos del personaje para que mi imagen salga bien, y parece que les está costando trabajo hacerlo. Es muy raro porque han logrado que Bill, Dan y Harold se vean exactamente iguales, pero en mi caso parece que siempre luzco como Eddie Murphy o alguien más.”