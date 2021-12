Todos los estrenos de Amazon Prime Video para enero

El año está por llegar a su fin, así que es momento de mirar hacia adelante y conocer todo lo que nos espera en 2022. En el caso de Amazon Prime Video ya sabemos cuáles son los estrenos que podremos disfrutar en enero, y aunque la selección es un tanto limitada, puede que haya un par de cosas que te interesen.

Películas

– After. Almas perdidas – 3 de enero

– García y García – 5 de enero

– The Tender Bar – 7 de enero

– La última gran estafa – 14 de enero

– Hotel Transilvania: Transformanía – 14 de enero

– Ice Road – 21 de enero

– El espía inglés – 27 de enero

– Vox Machina – 28 de enero

Series

– As We See It – 21 de enero

Documentales

– Simeone: Vivir partido a partido

Nota del editor: Enero arrancará relativamente tranquilo en cuanto a estrenos de Prime Video, y sí, la selección tal vez pudo haber sido mejor. Pero recordemos que este año se viene la serie de El Señor de los Anillos por parte de Amazon, así que no vayas a cancelar tu membresía todavía.

Via: Amazon