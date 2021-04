Director de Days Gone ataca a quienes no compran juegos a precio completo

La semana pasada surgió un nuevo reporte donde se mencionaba que Days Gone 2 había sido cancelado. Aparentemente, las ventas del juego no fueron lo suficientemente buenas como para que Sony estuviera interesado en la secuela, y ante toda esta situación, su director, John Garvin, comentó que la culpa es de quienes no compran juegos a precio completo día uno.

Como parte de una reciente entrevista con David Jaffe, Garvin, quien dejó Sony Bend hace dos años, dijo que no puedes quejarte sobre la secuela de Days Gone si no compras juegos a precio completo.

“Tengo una opinión que seguramente será interesante, y alguna gente incluso se molestará. Si te gusta un juego, maldita sea cómpralo a precio completo. No puedo decirte cuántas veces he visto a los videojugadores decir, ‘Sí, lo compre en oferta, sí lo obtuve por PS Plus, lo que sea'”.

Garvin argumenta que al comprar un juego a precio completo, estás apoyando al cien por ciento a sus desarrolladores, estás haciendo tu parte por maximizar los ingresos. En el caso de Days Gone, Garvin sugiere que si más personas lo hubieran comprado desde el primer día, Sony hubiera mostrado más interés en su secuela.

“Solo digo, no te quejes de que un juego no tenga secuela si no lo compras desde día uno.”

Por supuesto, no todos tenemos posibilidad de compras juegos desde el primer día que llegan al mercado, y para muchos, los videojuegos pueden llegar a ser un pasatiempo bastante caro. Garvin seguramente está consciente de esto, y aunque su opinión tal vez no iba con esas intenciones, ciertamente muchas personas lo tomaron de mala gana.

Fuente: VGC