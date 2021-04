¿Cómo iba a ser Days Gone 2? Su director habla al respecto

A finales de la semana pasada se dio a conocer que Bend Studios no estaba trabajando en Days Gone 2. De acuerdo con un reporte de Bloomberg, el estudio de Sony se encuentra apoyando a Naughty Dog en varios proyectos. De esta forma, se menciona que la secuela del controversial título de 2019 solo llegó a ser una propuesta por parte de sus creadores. Ahora, Jeff Ross, co-director de este juego, ha revelado más detalles sobre Days Gone 2.

Durante su participación en el podcast de David Jaffe, Ross, quien abandonó Bend Studios en diciembre de 2020 y ahora forma parte de NetherRealm Studios, habló sobre la secuela de Days Gone, confirmando que el juego si llegó a ser propuesto en Sony. De igual forma, el director menciona que se querían implementar elementos como funciones cooperativas en línea y un universo compartido, así como mejorar los elementos que fueron criticados en la primera entrega.

Aunque sus contratos con Sony le impiden proporcionar más información, Ross menciona que su salida de Bend Studios el año pasado no está relacionada con este proyecto. Esto fue lo que comentó al respecto:

“Simplemente, llegué a un punto en el que sentía haber llegado a mi cima, y que probablemente no podría ascender más”.

De igual forma, aunque originalmente una confusión causó conflicto en los fans, Ross nunca llegó a mencionar que Days Gone 2 estaba en desarrollo, algo que soporta el reporte original de Jason Schreier. Sin duda alguna, esto es una lástima. Aunque Days Gone llegó al mercado rodeado de controversias sobre su desempeño, el juego cuenta con una buena base de admiradores que esperaban regresar a este mundo. Solo el tiempo dirá si una secuela de este título podría llegar a ser realidad.

En temas relacionados, el mismo reporte señala que un remake del original The Last of Us está en desarrollo, y los fans no están tan contentos con esa decisión.

Vía: David Jaffe