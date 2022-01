Esta semana se reveló que Morbius había sido retrasa una vez más. Si bien Sony no reveló la razón detrás de esta decisión, un reporte ha señalado que este cambio de último momento está relacionado con el éxito de Spider-Man: No Way Home en taquilla.

De acuerdo con Deadline, Morbius cambió su fecha al 1 de abril de 2022, debido a que Sony no desea intervenir con el actual desempeño de Spider-Man: No Way Home. Hasta el momento, la más reciente película del MCU ha superado los $1.38 mil millones de dólares.

Junto a esto, rumores señalan que el Spider-Man de Andrew Garfield o Tobey Maguire podría salir en esta cinta, esto debido a los multiversos que ya fueron confirmados. Sin embargo, actualmente no hay información oficial al respecto. En temas relacionados, los fans exigen que Spider-Man 4 de Sam Raimi sea una realidad. De igual forma, así se vería Tom Holland como Venom.

Nota del Editor:

Esta fue una decisión un poco extraña. La previa fecha de Morbius señalaba que la cinta de Sony llegaría al cine justo cuando la emoción por No Way Home estuviera de salida. Retrasar esta cinta por varios meses suena a que algo más podría estar llevándose a cabo.

Vía: Deadline