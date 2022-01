En 2014 llegó Mario Kart 8 al mercado. Si bien desde entonces hemos visto que la serie se ha expandido a dispositivos móviles y hasta una versión a control remoto, los fans desean una entrega completamente nueva. Aunque Nintendo aún no está listo para tocar este tema, una filtración señala que no falta mucho para que esto suceda.

De acuerdo con Leaky Pandy, un reconocido insider, Nintendo revelaría este mismo año el siguiente Mario Kart. Este título sería conocido como Mario Kart 10 o Mario Kart Crossroads. Esto se debe a que Live: Home Circuit es considerado la novena entrega de la serie. Junto a esto, se menciona que la nueva entrega contaría con múltiples propiedades, y no solo la de Mario.

*NEW* Games expected to be revealed this year? Heard of:

Nintendo

-Xenoblade side game (action/adventure)

-Rogue Squadron IV (dev Crytek)

-Mariokart 10/Crossroads (been exposed to both names, unsure of final one. Features multiple IP)

-Pikmin title (dev Next Level Games)

— LeakyPandy (@LeakyPandy) January 3, 2022