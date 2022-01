Dragon Ball Super: SuperHero llegará a las salas de cine en Japón el próximo mes de abril. Aunque se ha confirmado que esta cinta animada estará disponible en diversas partes del mundo, por el momento solo se ha revelado a un país que podrá disfrutar de esta película fuera de tierras niponas en los próximos meses.

Recientemente se reveló que Dragon Ball Super: Super Hero se estrenará en Tailandia el próximo 2 de junio de 2022. Fuera de este país, por el momento no hay más información sobre la llegada de esta cinta en otras regiones, aunque esto no quiere decir que no vaya a suceder.

Dragon Ball Super: Super will be officially releasing on June 2nd in Thailand. Release dates for other places will be revealed eventually.

January 6, 2022