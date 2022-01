A principios de semana se reveló que Ghost of Tsushima había superado las ocho millones de unidades vendidas, ocasionando la ira de Jeff Ross, director de Days Gone, quien aseguró que el juego de Bend Studios había superado esta cantidad de copias, y aún así era considerado un “fracaso”. Sin embargo, parece que el verdadero número detrás de Days Gone es menor.

En una reciente plática en el canal de YouTube de David Jaffe, creador de Twisted Metal, Ross reveló que las ventas estimadas entre nuevo y 10 millones de unidades de Days Gone, bien podrían ser más elevadas de lo pensado. El director de este título señaló que su comentario original tomó como base los datos de Gamestat, un sitio que recopila el número de jugadores de un título, en consideración con los trofeos registrados de un título. Esto fue lo que comentó:

“Tenía acceso a mucha telemetría y podía ver cosas. Cuando cuando se anunció que teníamos 5 millones de copias, los datos de telemetría estaban en 5.8 [millones]. Básicamente, hay discos de reventa o compartidos. De hecho, estaba usando un sitio web externo, creo que ahora están desconectados, pero estaban usando datos trofeo y se alineaban con nuestros datos de telemetría internos, así que para mí es como ‘suficientemente bueno’”.

De esta forma, los datos compartidos por Ross toman en consideración las reventas, copias prestadas por amigos y descargas por medio de PlayStation Plus, factores que no son tomados al momento de hablar sobre ventas oficiales. En otras palabras, los trofeos no representan el número de unidades vendidas.

Junto a esto, Ross señaló que la decepción de “estudio local” al que se refiere en su tweet original, no se trata de Sony o PlayStation, sino de los directivos de Bend Studios. Al final del día, esta nueva información logra aclarar un par de dudas, pero aún así no elimina el hecho de que no hay planes para una secuela de Days Gone.

Una vez más, el problema con Days Gone no fueron sus ventas, las cuales al menos superaron las cinco millones de unidades, sino el desempeño crítico. Aunque hoy en día la experiencia es bastante estable en su apartado técnico, su lanzamiento estuvo acompañado de bugs y glitches que hasta el día de hoy atormentan la reputación de este estudio.

Vía: Jeff Ross