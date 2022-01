Por si no estabas enterado, hace no mucho tiempo PUBG Mobile se convirtió en el hogar de muchos hackers que estaban realizando todo tipo de actividades ilegales dentro del juego. Los responsables ya fueron encontrados, y Tencent Games y KRAFTON INC. han presentado una demanda en contra de ellos, la cual terminó a favor de ambas compañías y como resultado, estos tramposos deberán pagar $10 millones de dólares.

Estos hackers crearon y distribuyeron varias trampas que ofrecían una amplia desventaja en contra de los jugadores honestos. El dinero que obtendrán estas compañías será utilizado para reforzar las medidas anti-trampas que tiene el juego, además de que estos tramposos deberán explicar a detalle cómo fue que encontraron todos estos exploits. Rick Li, productor de PUBG Mobile en Tencent Games, declaró lo siguiente:

“Millones de jugadores alrededor del mundo disfrutan PUBG MOBILE y aseguraremos un nivel de juego para todos. Desafortunadamente, las acciones de estos grupos de hackers demeritan la legitimidad del juego. Estos Juicios mandan un claro mensaje de que no vamos a tolerar trampas en PUBG MOBILE de Tencent Games. Esta victoria legal refuerza nuestro compromiso colectivo de proteger con firmeza nuestros juegos, la IP de PUBG y la comunidad global”, dijo Minu Lee, Jefe de Gestión de Producto de PUBGM en KRAFTON, Inc. “La diversión y la equidad son los cimientos de la experiencia de PUBG MOBILE y no se tolerarán las trampas de ningún tipo. Por ello, seguiremos haciendo valer nuestros derechos de propiedad intelectual con una determinación inquebrantable contra cualquiera que pretenda desestimarlos o hacer un mal uso de ellos.”

Y en temas relacionados, recientemente se dio a conocer que PUBG se convertiría en un título free-to-play a partir de la siguiente semana. Puedes conocer exactamente cuándo dando click en el siguiente enlace.

Via: PUBG