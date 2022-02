Aunque George Lucas vendió Lucasfilms, y con ello Star Wars, a Disney en el 2012, el responsable de este universo muy, muy lejano aún tiene una serie de opiniones referentes a las nuevas películas y series que hemos visto en los últimos años. Ahora, gracias al libro de The Art of the Mandalorian Season Two, sabemos cuál fue la mayor preocupación que Lucas tenía respecto a Baby Yoda.

En este libro, Dave Filoni, productor y creador de The Mandalorian, reveló que George Lucas estaba preocupado por la participación y el peso que tendría Grogu en la serie. Afortunadamente, el también responsable de The Clone Wars tomó estos comentarios, y trabajó en ellos. Esto fue lo que comentó:

“Tuve una conversación con George, en cierto momento, sobre Baby Yoda, y su principal preocupación era que debía tener una cantidad adecuada de entrenamiento”.

Aunque durante la primera temporada de The Mandalorian el entrenamiento de Baby Yoda no era algo tan importante, la segunda temporada nos llevó poco a poco por las enseñanzas de los Jedi, algo que culminó en el sexto episodio de The Book of Boba Fett, en donde vimos a Luke Skywalker entrenar a Grogu.

En temas relacionados, la tercera temporada de The Mandalorian llegaría a finales de este año. De igual forma, surge supuesto gameplay de un juego de The Mandalorian.

Nota del Editor:

Aunque la relación entre Grogu y la fuerza es algo que hemos visto a lo largo de la serie, es la relación entre Baby Yoda y Din la que de verdad ha creado una historia que es capaz de conectar con todas las personas. Esperemos que el universo de Star Wars siga encontrando un balance entre estas dos ideas.

