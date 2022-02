South Park se convertirá en exclusiva de Paramount+

Actualmente, South Park se puede disfrutar por completo en HBO Max. Sin embargo, esto cambiará en un par de años, ya que la serie protagonizada por Cartman y compañía, así como Beavis and Butt-head, se convertirán en exclusivas de Paramount+.

Por medio de una presentación por el día de los inversionistas de Viacom CBS, se ha revelado que a partir del 2025, Sounth Park y Beavis and Butt-head solo se podrán encontrar en Paramount+. Junto a esto, en 2024, la temporada 27 de la serie creada por Trey Parker y Matt Stone se transmitirá simultáneamente en Comedy Central y Paramount+.

Además de las más de 27 temporadas de South Park, los más de 200 episodios de Beavis and Butt-head, así como la nueva película de la serie, Beavis and Butt-head Do the Universe también se podrán encontrar solamente en la plataforma de streaming previamente mencionada.

Aunque la oferta de Paramount+ actualmente no es la mejor en comparación con Netflix, Disney+ o HBO Max, Sounth Park y Beavis and Butt-head se unen a propiedades como Star Trek, Teenage Mutant Ninja Turtles, Sonic the Hedgehog, y Halo, las cuales están construyendo un catálogo bastante popular poco a poco.

En temas relacionados, se ha confirmado una segunda temporada de la serie de Halo. De igual forma, Sonic the Hedgehog tendrá una tercera película y una serie para Paramount+.

Vía: IGN