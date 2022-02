Spider-Man: No Way Home finalmente nos entregó el ansiado Spider-Verse live-action que todos nosotros queríamos ver. El momento en que Tom Holland, Andrew Garfield y Tobey Maguire aparecieron en pantalla ciertamente rompió al internet, pero si tres Spider-Men no eran suficiente para ti, entonces deberías echarle un vistazo a esta nueva fotografía con seis versiones del arácnido.

Sucede que en redes sociales comenzó a circular una fotografía en donde podemos ver a los tres actores previamente mencionados junto a sus respectivos dobles de acción. Si creías que Holland, Maguire y Garfield hacían todas sus escenas de acción por cuenta propia, entonces estabas muy equivocado.

Curiosamente, algunos de estos actores fueron responsables por filtrar el Spider-Verse antes de tiempo, al mencionar que estaban trabajando juntos en otro “proyecto”. Por supuesto, esto desató la especulación entre la comunidad y después de eso vinieron oleada tras oleada de filtraciones. Al fin fue difícil no spoilearse, pero quienes llegaron totalmente en blanco seguro se llevaron un par de sorpresas.

Después de un tiempo, la gente que trabajó en el proyecto comenzó a liberar material oficial del mismo, como por ejemplo, el diseño oficial que tuvo el traje de Maguire para este nuevo largometraje.

Nota del editor: Ahora toca ver todos los cameos que estarán presentes en Dr. Strange in the Multiverse of Madness. Tal y como ocurrió con No Way Home, la gente ya empezó a teorizar como si no hubiera un mañana y al final tendremos que ver cuáles teorías resultaron ser ciertas y cuáles de plano eran totalmente descabelladas.

Via: Twitter