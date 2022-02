Ya puedes votar para que No Way Home se lleve un Óscar

Después de que el COVID-19 provocara todo tipo de estragos en la industria del entretenimiento, en 2021 finalmente tuvimos varios estrenos importantes. Uno de ellos fue Spider-Man: No Way Home, que para muchos, ya es considerada como la mejor película del arácnido en la historia. Si tú eres uno de ellos, entonces te alegará saber que ya puedes votar para que este largometraje se lleve a casa un premio Óscar.

Vía Twitter, y utilizando el hashtag #OscarFanFavorite, puedes votar para que No Way Home se gane el premio Fan Favorite, que es básicamente una competencia organizada por la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas en donde el público podrá votar por su película favorita de 2021. Estas votaciones empezaron desde el 14 de febrero y llegarán a su fin el 3 de marzo. Sin embargo, el próximo 20 de febrero también podrán votar por su escena favorita, y ya sabemos cuál será la de muchos.

Para esta última dinámica, será necesario utilizar el hashtag #OscarCheerMoment, y solamente podrás votar 20 veces al día. Todos aquellos que participen tendrán oportunidad de ganar un viaje con todos los gastos pagados a los premios Óscar de 2023, así como entradas de cine totalmente gratuitas para el cine de su preferencia por todo un año. Así que ya sabes qué hacer si quieres que No Way Home se lleve un Óscar a casa.

Nota del editor: Considerando todo el momentum que generó No Way Home, no suena como una idea tan descabellada que la película pueda llevarse a casa un premio Óscar. Recordemos que también está nominada para otros premios, como el de Mejores Efectos Visuales, aunque también hay varios otros fuertes contendientes en esta categoría, como Dune.

