Revelan el diseño oficial de Tobey Maguire para No Way Home

Prácticamente todas las filtraciones relacionadas a Spider-Man: No Way Home resultaron ser ciertas, y los fans en todo el mundo ya tuvieron oportunidad de ver a Tom Holland, Tobey Maguire y Andrew Garfield reunidos por primera vez en la pantalla grande. Ahora que ya se calmó un poco el hype por la película, se ha revelado arte conceptual oficial de Maguire portando su icónico traje del arácnido.

Christian Cordella, quien trabajó como uno de los principales artistas conceptuales para No Way Home, compartió el diseño oficial del Spider-Man de Maguire que el equipo de vestuario utilizó para darle nueva vida al superhéroe.

Como ya pudiste ver, este diseño es prácticamente idéntico al que vimos en las películas de Sam Raimi, aunque claro, con unos cuantos retoques. Si tienes pensado disfrutar de No Way Home una vez más en plataformas digitales, entonces deberás saber que su estreno ha sido retrasado y por acá puedes conocer su nueva fecha.

Nota del editor: Qué alegría fue ver a los tres Spider-Man reunidos durante el final de esta película. Si los rumores son ciertos, el Spider-Man de Maguire volvería en Dr. Strange in the Multiverse of Madness, pero siento que ya tendríamos demasiados personajes. Aunque por supuesto me encantaría que fuera cierto.

Via: The Direct