Después de la decepción que fue Marvel’s Avengers, Marvel’s Guardians of the Galaxy llegó al mercado el año pasado, y tuvo una recepción positiva. Sin embargo, Square Enix ha revelado que las ventas de este título están por debajo de lo esperado, aunque aún no se dan por vencidos con este juego.

Por medio del más reciente reporte fiscal de la compañía, se ha revelado que el nuevo trabajo de Eidos Montreal no logró alcanzar las expectativas que Square Enix tenía. Afortunadamente, la compañía japonesa tiene pensado implementar una serie de medidas para obtener la mayor cantidad de ganancias posibles. Esto fue lo que se comentó al respecto:

“A pesar de las buenas críticas, las ventas del juego en su lanzamiento estuvieron por debajo de nuestras expectativas iniciales. Sin embargo, las iniciativas que llevamos a cabo en noviembre y continuamos en el nuevo año han resultado en un crecimiento de las ventas, y tenemos la intención de trabajar para seguir expandiéndolas y compensar el lento comienzo del título”.

Esto significa que seguramente veremos descuentos y reducción de precios en un futuro. Aunque por el momento no hay información oficial, un reporte por parte de Jeff Grubb a finales del año pasado señaló que Marvel’s Guardians of the Galaxy logró sobrepasar el millón de unidades para noviembre de 2021.

En temas relacionados, puedes checar nuestra reseña de Marvel’s Guardians of the Galaxy aquí. De igual forma, este juego ya tiene ray-tracing en consolas.

Nota del Editor:

Es algo triste ver que Marvel’s Guardians of the Galaxy, una experiencia de un solo jugador, no fuera tan bien recibida como se esperaba. Considerando que Marvel’s Avengers sigue recibiendo apoyo, esperemos que el trabajo de Eidos Montreal tenga un soporte similar.

Vía: Square Enix