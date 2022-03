Los indie prosperan en Xbox Game Pass

Game Pass es la mejor oferta que los usuarios de Xbox y PC pueden obtener en estos momentos. Cientos de juegos están disponibles por una módica suscripción mensual. Ahora, durante una presentación en la Game Developers Conference, Microsoft ha revelado una serie de detalles que dejan en claro que los juegos que llegan a este servicio, tienen un mayor crecimiento en comparación con aquellos que no.

Para comenzar, se ha mencionado que los usuarios de Game Pass juegan 40% más títulos en comparación con los que no cuentan con este servicio. Junto a esto, se ha revelado que, por lo general, los juegos reciben un flujo de 8.3 más veces de usuarios, con un mínimo de 1.3 y un máximo de 28 veces más cuando se toman en consideración los lanzamientos fuera de esta plataforma.

Respecto a los lanzamientos de día uno, los juegos de los grandes publishers reciben un aumento de 3.5 más veces el número de usuarios generales, mientras que los títulos independientes cuentan con 15 veces más el crecimiento cuando los comparamos con sus compras en la Microsoft Store.

Game Pass stats from Microsoft at GDC

• Subscribers play 40% more Games after joining

• Games on average see 8.3x lift in players

• Day 1 Launches see 3.5x lift in players for large publishers, Indies 15x

• Subscribers spend 50% more

• Indies see Triple Digit Revenue growth pic.twitter.com/l5aX6KwAlN

— Benji-Sales (@BenjiSales) March 23, 2022