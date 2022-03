Esta mañana, Microsoft anunció que los suscriptores de Xbox Game Pass Ultimate podrán obtener tres meses gratis de Marvel Unlimited, dándote acceso instantáneo a más de 29 mil cómics digitales de esta editorial. Sin embargo, hay un par de cosas que debes tener en cuenta antes de aprovechar esta promoción.

Para empezar, este beneficio únicamente será válido para los nuevos suscriptores de Marvel Unlimited, y a menos que la canceles, tu suscripción se renovará automáticamente una vez que hayan concluido los tres meses. Tendrás hasta el 31 de mayo para validar esta oferta mediante el programa de Xbox Game Pass Ultimate Perks, y hasta el 30 de junio para canjearla.

Si todavía no has visto la opción para validarla no te preocupes, ya que tomará un tiempo antes de que aparezca listada como parte de los beneficios de Game Pass. La mala noticia es que, de momento, esto solamente ha sido confirmada para cuentas de Estados Unidos.

Y hablando de Game Pass, por acá puedes conocer los juegos que llegarán al servicio en los próximos días, así como los que se van.

Nota del editor: No cabe duda alguna que Xbox Game Pass es el pilar más fuerte que tiene la marca en estos momentos, y ciertamente será interesante conocer de qué forma piensa Sony competirle con su nuevo servicio. Digo, será difícil y tendrían que ofrecer un servicio casi perfecto para hacerlo, pero ya veremos qué tal sale cuando lo revelen eventualmente.

Via: Xbox