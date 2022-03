Nos encontramos a mitad de mes, lo que significa que la segunda lista mensual de juegos para Xbox Game Pass ha sido revelada. Después de una pequeña filtración hace un par de horas, ya tenemos la información oficial que revela la llegada de juegos como Crusader Kings III y F1 2021 a este servicio.

A partir del próximo 17 de marzo, los usuarios de Xbox Game Pass podrán disfrutar de los siguientes títulos:

–Shredders (Nube, PC y Xbox Series X|S) – 17 de marzo

–The Dungeon of Naheulbeuk: The Amulet of Chaos (Nube, Consola y PC) – 17 de marzo

–Tainted Grail: Conquest (Consola) – 22 de marzo

–Zero Escape: The Nonary Games (Nube, Consola y PC) – 22 de marzo

–Norco (PC) – 24 de marzo

–F1 2021 (Consola) EA Play – 24 de marzo

–Crusader Kings III (Xbox Series X|S) – 29 de marzo

–Weird West (Nube, Consola y PC) – 31 de marzo

En esta ocasión no solo sobresale la llegada de juegos como Crusader Kings III y F1 2021 a este servicio, sino que dos títulos en particular son exclusivos del Xbox Series X|S, algo que no vemos usualmente. Sin embargo, conforme pase el tiempo, seguramente estos casos serán más y más comunes.

En temas relacionados, un nuevo ID@Xbox Showcase esta semana. De igual forma, el Xbox Series X|S vendió más que el PS5 durante el último mes en Europa.

Nota del Editor:

Pese a que no todos los anuncios de este tipo pueden estar cargados de juegos como Marvel’s Guardians of the Galaxy, la selección de esta ocasión es interesante, varias, y ofrece algo para el tipo de jugadores, algo que enriquece el ya de por sí extenso catálogo de Xbox Game Pass.

Vía: Xbox