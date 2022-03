Desde su lanzamiento a finales de 2020, tanto el Xbox Series X como el PlayStation 5 han sufrido de un fuerte problema de desabasto. Debido a la escasez de microcomponentes y chips provocada por la pandemia del COVID-19, ni Sony ni Microsoft han podido satisfacer la demanda que existe en el mercado por alguna de estas dos consolas. Aunque el PS5 lleva la delantera en ventas, parece que el Series X se está poniendo al corriente. Al menos en territorios europeos.

Lo anterior lo decimos porque, de acuerdo con la firma GSD, durante el mes de febrero el Series X|S, por primera vez desde su lanzamiento, superó las ventas del PS5 en ciertos mercados europeos. Evidentemente la escasez tiene mucho que ver con esto, pero definitivamente es un hito importante para el equipo de Microsoft.

We’ll have the February European market report for you tomorrow, courtesy of GSD. It was a great month for new games. Console sales continue to struggle. PS5 stock levels meant that, for the first time, more Xbox Series consoles were sold than PS5s (in tracked European markets)

— Christopher Dring (@Chris_Dring) March 14, 2022